Von Samstag bis Sonntag wird Herzogenaurach in ein historisches Gewand geworfen: Gaukler, Spielleut und Handwerker übernehmen die Innenstadt, denn das Mittelalterfest stand an. Für die altertümlichen Klänge sorgten unter anderem die Sandsacks und Sagax Furor. Eine Feuershow am Samstagabend und ein Rittertunier sorgte bei den Kindern für große Augen.

Kräftige Beats, Bungee-Jumping am See und hochsommerliche Temperaturen: Beim Open-Beatz-Festival in Herzogenaurach zieht auch 2017 wieder tausende begeisterte Fans elektronischer Musik an. Am Donnerstag und Freitag legten Acts wie Mashd'n Kutcher, Felix Kröcher oder Boris Brejcha auf - und verwandelten die Festivalbesucher in einer Partymeute.