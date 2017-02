Auch in Weisendorf ist die fünfte Jahreszeit angebrochen. In der festlich dekorierten Mehrzweckhalle war kein Platz mehr frei, als es die Narren vom "Blummazupfer Weisendorf" ab 19.11 Uhr krachen ließen. Bei der zweiten Prunksitzung des Faschingsvereins war wieder einiges geboten. Für alle Garden, Tanzmariechen und Büttenreden gab es am Samstagabend "ein dreifach donnerndes Helau!", ehe auf der Bühne der Tanz für Jedermann eröffnet wurde. © Andreas Brandl