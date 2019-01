Jetzt wird geböllert: Bunte Raketen gehören für viele Menschen an Silvester einfach dazu - entsprechend bunt wird der Himmel über Erlangen-Höchstadt jedes Jahr am 31. Dezember. Wir haben die schönsten Bilder der vergangenen Jahre zusammengestellt.

Vom AischPark-Center über die Pfarrkirche St. Georg und das Freibad in Höchstadt über die Neue Mitte in Röttenbach und den Pavillon der Carl-Platz-Schule in Herzogenaurach bis hin zu den großen Firmen adidas, Puma und Schaeffler - das vergangene Jahr stand in der Region auch im Zeichen großer Bauprojekte.