Am Sonntag waren auf dem Golfplatz in Herzogenaurach erstaunlich viele Kinder unterwegs. Der Grund: Beim Familientag des Golfclubs Herzogenaurach durften selbst die Kleinsten mit Ball und Schläger üben. Wer am Ende die wenigsten Versuche brauchte und somit zum Sieger wurde, war aber eigentlich zweitrangig. Der Spaß stand beim Nachwuchs ganz klar im Vordergrund. © Giulia Iannicelli