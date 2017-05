Einbrecher scheitern in Herzogenaurach an der Schiebetür

HERZOGENAURACH - In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten Unbekannte die Eingangsschiebetür eines Geschäftes in der Hauptstraße in Herzogenaurach aufzuhebeln.

Der oder die Täter benutzten eine Eisenstange. Diese stammte, wie die Polizei ermitteln konnte, aus einer Baustelle neben dem Parkhaus „An der Schütt“. Nachdem die Eingangstür jedoch den gewaltsamen Hebelversuchen standhielt, ließen der oder die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab. Das benutzte Einbruchswerkzeug blieb am Tatort zurück. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Telefonnummer: 09132/78090

