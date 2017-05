Es ist Sommer: Ab ins Herzogenauracher Freibad!

2000 Badegäste seit Eröffnung am 1. Mai

HERZOGENAURACH - Der Sommer ist auch in Herzogenaurach angekommen - zumindest für ein paar Tage. Was gibt es da schöneres als ein Besuch im Freibad? Bäderchef Patrick Geiger zieht eine erste Bilanz und freut sich auf viele Besucher in den kommenden Tagen.

Ab ins kühle Nass! Das Herzogenauracher Freibad freut sich auf zahlreiche Badegäste. © Berny Meyer



Das Herzogenauracher Freibad hat seit 1. Mai geöffnet. „An jedem Tag war offen“, sagte Herzogenaurachs Bäderchef Patrick Geiger, „zumindest bis 10 Uhr.“ Die Frühschwimmer seien bisher tapfer immer gekommen. „Die Herzogenauracher haben sich auf ihr Bad gefreut“, so Geiger, für manche sei das Wetter eben zweitrangig. „Bis Dienstag waren immerhin schon 2000 Gäste im Bad.“

Das ist okay, aber steigerungsfählig. Dafür muss das Wetter mitspielen. So wie am Mittwoch. In Herzogenaurach stieg die Temperatur am Mittag bis auf 26 Grad. Was für die Wassertemperatur derzeit aber keine Rolle spielt. „Seit der ersten Minute haben wir konstant 24 Grad Wassertemperatur“, betont der Bäderchef. „Technisch funktioniert alles einwandfrei.“

Nun hofft Patrick Geiger natürlich auf einen wunderbaren Sommer. Vielleicht gibt es auch noch die eine oder andere Event-Überraschung, „doch da kann ich noch nichts konkret sagen“. Das Wichtigste im Moment: „Hoffen wir auf eine verletzungsfreie und unfallfreie Badesaison.“

Öffnungszeiten

Mo./Fr./Sa./So.: 8 - 20 Uhr

Di./Mi./Do.: 7 - 20 Uhr

Einlass bis 19.30 Uhr, Badeschluss ist um 19.45 Uhr

Bei schlechtem Wetter und Temperaturen unter 16°C ist das Freibad am jeweiligen Tag nur bis 10 Uhr geöffnet.

Bereits ab Donnerstagmittag sind jedoch bereits schon wieder erste Gewitter für die Region gemeldet. In unserem Wetterartikel werden Sie immer auf dem Laufenden gehalten.

Matthias Kronau E-Mail