In Veitsbronn wird die Kirche Heilig Geist bald komplett umgebaut. Das Pfarrzentrum aus den 80er Jahren soll verkauft werden. Ein Bilder-Streifzug...

Der Rathausumzug in Herzogenaurach klappt offenbar wie am Schnürchen. Am Freitag hatte man bereits zwei Stunden Zeitvorsprung herausgearbeitet.