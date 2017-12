Fahrerin verstirbt trotz Erste Hilfe im Pkw

Polizei Herzogenaurach geht von einem natürlichen Todesfall aus - 20.11.2017 14:41 Uhr

HERZOGENAURACH - Weil ein Auto im Herzogenauracher Stadtverkehr nicht weiterfuhr, wurde die dahinter wartende Fahrerin misstrauisch. Trotz ihrer schnellen Reaktion kam jede Hilfe zu spät.

Am Sonntagmittag blieb in Herzogenaurach ein VW plötzlich in der Linksabbiegespur stehen. Laut der Polizeiinspektion Herzogenaurach stieg die wartende Autofahrerin dahinter aus ihrem Wagen, um zu sehen, was los war. Sie fand die VW-Fahrerin bewusstlos in ihrem Wagen und leistete zusammen mit einem weiteren Autofahrer Erste Hilfe. Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod der Fahrerin feststellen. Die Polizei stellte keine unfallbedingte Ursache fest und geht von einem natürlichen Todesfall aus.

