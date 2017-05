Fahrradmesse auf dem Marktplatz: Alles für Pedalritter

HERZOGENAURACH - Mehr als 13 Millionen Fahrräder gibt es in ganz Bayern. Radfahren macht Spaß, ist gesund und bietet dabei viel mehr als nur von A nach B zu kommen. Bei der Fahrradmesse in Herzogenaurach konnten Interessierte sich davon überzeugen - und mit Glück auch das ein oder andere Schnäppchen schlagen.

Auf dem Radparcours im Schlosshof konnten die Fähigkeiten auf zwei Rädern getestet werden. Foto: Jansen



Radeln liegt im Trend, und so konnte Bürgermeister German Hacker viele Besucher zur inzwischen achten Fahrradmesse auf dem Marktplatz in Herzogenaurach begrüßen. Die Schülerinnen der Musikschule Herzogenaurach Anna Schmitz und Amelie Frenzel auf der Klarinette, begleitet von der Lehrkraft Anita Stierstorfer auf dem Akkordeon, sorgten für die musikalische Einstimmung. Die frühlingshaften Temperaturen lockten nicht nur Einheimische, sondern auch viele auswärtige Besucher in die Innenstadt. Wie etwa das Ehepaar Claudia und Peter Zöbelein, die aus Erlangen kamen, um sich über E-Bikes zu informieren. Dabei bekamen sie nicht nur fachmännische Beratung von Radsport Nagel, Boxenstop Radsport, VELOmondial und eflow Europe, sondern stolze E-Bike-Besitzer berichteten ausführlich über ihre eigenen Erfahrungen.

Erstmals beteiligte sich in diesem Jahr – am 200. Geburtstag der Fahrraderfindung – auch das Jugendhaus "rabatz" mit einer Fundfahrradversteigerung an der Messe. Gut ein halbes Dutzend "überschaubar schöner Fahrräder", wie Hacker es formulierte, suchten neue Besitzer. Als versierte Auktionatorin, bekannt von den Versteigerungen beim Open-Air-Kino, fungierte Claudia Belzer. Zunächst lief das Geschäft im Schlosshof etwas schleppend an, aber Bea vom Ratskeller spendierte zusätzlich zwei Gläser Haselnussschnaps für den Bieter. Da fiel die Entscheidung leichter und das erste Fahrrad erbrachte immerhin einen Erlös von 25 Euro, der der Fahrradwerkstatt zugutekommt.

Für nur drei Euro fand ein Kinderfahrrad einen neuen Besitzer, obwohl die Familie Sicker noch eine ihrer Bratwurstsemmel dazu kredenzte. Die Skate Initiative Herzogenaurach präsentierte sich ebenfalls im Schlosshof. Sie hatte einen Radparcours aufgebaut bei dem Jung und Alt auf einem Kinderfahrrad ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen konnten. Neben "normalen" Rädern konnten die Interessierten aber auch exotischere Exemplare bewundern. Holger Hentschel, ehemaliger Vorstand des Radfahrer-Clubs 1894 Herzogenaurach, drehte seine Runden auf einem professionellen Bahnrad. Neben Fahrrädern gab es jede Menge cooles Zubehör und viele Informationen.

Der ADFC Herzogenaurach bot Broschüren für Radtouren an, der Agenda Arbeitskreis Mobilität und Verkehr hatte die Radwegekarte von Herzogenaurach im Gepäck und sammelte zudem Wünsche und Anregungen aus der Bevölkerung. Wer weiter weg will, dem bot die Firma Köppel Radreisen durch ganz Europa an. Beim ADFC Forchheim konnte man sein Rad codieren, bei der Polizei sein Fahrrad registrieren lassen. Bei der Verkehrswacht ließ Rolf Weber, der ehemalige Fasswächter der Kerwa, die Besucher durch eine "Rauschbrille" schauen, die den Promillepegel nach Alkoholgenuss simulierte.

Fahrradfahren für den Klimaschutz

Die Fahrradmesse sollte aber nicht nur informieren, sondern die Menschen konkret zum Radeln motivieren. Daher stellten sich die Radsportvereine der Stadt – die RSG Herzogenaurach und der RKV Solidarität Herzogenaurach - vor und forderten zum Mitmachen auf. Die Turnerschaft Herzogenaurach warb für ihre Triathlon-Abteilung und für die Teilnahme am 32. Puma Herzoman, der am 23. Juli 2017 über die Bühne geht.

Die Stadt rief vom 6. Bis 26. Mai zum STADTRADELN auf bei dem BürgerInnen, Vereine, Schulen und Unternehmen möglichst viele Fahrradkilometer für den Klimaschutz und die Stadt sammeln können. Wer bei dem Gewinnspiel Glück hatte, konnte zudem mit einem neuen Fahrradhelm, einem Gästeschirm oder einer volltönenden Fahrradglocke nach Hause gehen.

Margot Jansen