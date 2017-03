Gegen 0.30 Uhr alarmierte eine Frau die Feuerwehr über Brandgeruch in einem Niederdorfer Mehrfamilienhaus. Durch ihren Anruf konnte sie Schlimmeres verhindern: Im Keller des Gebäudes stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte ein Abteil in Flammen. Die Feuerwehr glaubt an einen technischen Defekt. © ToMa/Grau