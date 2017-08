Fischereivereine helfen beim Artenschutz

Insgesamt 1900 sogenannte Farmaale in die Aisch eingesetzt - 15.07.2017 16:31 Uhr

GREIENDORF-MAILACH - Insgesamt 1900 sogenannte Farmaale sind in einer gemeinsamen Aktion der Fischereivereine Greiendorf, Höchstadt, Gremsdorf, Aisch und Schlammersdorf in die Aisch eingesetzt worden.

Die Farmaale, die jetzt in die Aisch eingesetzt wurden, sind zwischen 30 und 40 Zentimetern lang. Foto: Paul Neudörfer



Bei regnerischen Wetter wurden die 30 bis 40 Zentimeter langen Flossenträger in Mailach und Aisch von einer zertifizierten Firma angeliefert. Hintergrund für die Aktion ist, so Johannes Lang, Vorsitzender der Greiendorfer Anglerfreunde, ein großes Aalsterben, zu dem es vor einigen Jahren gekommen ist. Davon habe sich die Population des wohlschmeckende Fischs nicht mehr erholt.



In der Folge seinen, so Lang weiter, die Glasaalpreis extrem angestiegen, so dass sich die meisten Fischereivereine Aale nicht mehr für ihren Besatz leisten können. Anhand der Fanglisten könne dokumentiert werden dass der Fang des schlangenähnlichen Fischs immer weiter zurückgegangen ist.

Hinzu kommt, dass sowohl der Kormoran als auch der wachsende Besatz an Wallern Aale ebenfalls zum Fressen gern haben.



Die Aktion der „Hegegemeinschaft Unterer Aischgrund“ diene also, so Lang, zum einen dem Artenschutz und zum anderee dem sinnvoller Besatz in der Aisch. In den nächsten Jahren soll die Aktion auch mit Glasaalen wiederholt werden.

Paul Neudörfer