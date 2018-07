Eine Doppelgarage in Herzogenaurach hat am Sonntagnachmittag Feuer gefangen - warum, ist bislang noch unklar. Vieles deutet jedoch auf einen technischen Defekt an einem Gerät in der Garage selbst hin. Zwei Bewohner des Hauses wurden leicht verletzt, ihre Haare angesengt. Die Feuerwehr spricht zudem von einer leichten Rauchgasvergiftung. Sie rückte mit sechs Trupps mit schwerem Atemschutz aus, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die Garage und ein dort geparktes Auto brannten jedoch komplett aus. © Edgar Pfrogner