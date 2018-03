Flammen schießen aus Dach: Bauernhaus brennt lichterloh

Feuerwehr ist in Oberreichenbach derzeit im Großeinsatz - vor 7 Stunden

OBERREICHENBACH - Die Flammen griffen vom ersten Stock aufs Dach über: Ein renoviertes Bauernhaus in der Oberreichenbacher Hauptstraße brennt derzeit lichterloh. Offenbar wurde niemand verletzt.

Bilderstrecke zum Thema Feuer in Oberreichenbach: Renoviertes Bauernhaus in Flammen Ein Brand fordert derzeit die Feuerwehren rund um Oberreichenbach. Am Donnerstagabend brach aus ungeklärter Ursache ein Brand in einem renovierten Bauernhaus aus. Verletzt wurde offenbar niemand, der Schaden dürfte jedoch immens sein.



Wie es zu dem Brand in Oberreichenbach im Landkreis Erlangen-Höchstadt kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Offenbar brannte es aber zuerst in einer nahegelegenen Scheune, wenig später griffen die Flammen dann auf das Bauernhaus und dessen Dachstuhl über. Die Feuerwehr versucht unter anderem mit zwei Drehleitern das Feuer einzudämmen, die Löscharbeiten werden aber noch längere Zeit andauern. Derzeit sind rund 120 Einsatzkräfte vor Ort.

Am späten Donnerstagabend flammte das Feuer immer wieder auf, der Wind fachte es zusätzlich an. Weil das Haus akut einsturzgefährdet ist, kann die Feuerwehr bislang nur von außerhalb löschen. Die Lage sei jedoch unter Kontrolle, sagen die Verantwortlichen. Das alte Bauernhaus steht unmittelbar neben der Kirche von Oberreichenbach, die jedoch nicht in Gefahr ist.

Die Familie, die in dem Haus wohnt, konnte sich offenbar selbst ins Freie retten. Deshalb wurden, zumindest geht die Polizei derzeit davon aus, keine Menschen verletzt. Der Schaden jedoch dürfte immens sein.

