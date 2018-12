Sechsmal steht er mit seinen Billard-Künsten im Guinness-Buch der Rekorde - und das, obwohl er mit dem klassischen Pool-Billard erst vor Kurzem angefangen hat: Der Trickstoß-Weltmeister Florian "Venom" Kohler war zu Gast beim Billardclub '97 in Herzogenaurach. Dort zeigte er den Vereinsmitgliedern und "Altmeister" Ralph Eckert sein Können. Normalerweise lebt der 30-Jährige in Las Vegas, wo er bei seinen Shows die Bälle in fliegenden Bahnen über (menschliche) Hindernisse fliegen lässt. © Thomas Welker