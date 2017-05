Die Freiwillige Feuerwehr Hammerbach feierte am Wochenende ihr 140-jähriges Gründungsfest. Dazu gehörte neben einem umfangreichen Unterhaltungsprogramm auch eine Schauübung der Aktiven. Unter den Augen zahlreicher Zuschauer wurde am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person simuliert.

In Herzogenaurach ist die so genannte Puma Bridge fertig gestellt. Am Samstag wurde das vierte und letzte Brückenteil per Kran an Ort und Stelle gehievt. In acht Metern Höhe führt die Brücke nun auf 85 Metern Länge über die Nordumgehung.