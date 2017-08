Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Von Gauklern und Tunieren: Hezogenaurach reist ins Mittelalter Von Samstag bis Sonntag wird Herzogenaurach in ein historisches Gewand geworfen: Gaukler, Spielleut und Handwerker übernehmen die Innenstadt, denn das Mittelalterfest stand an. Für die altertümlichen Klänge sorgten unter anderem die Sandsacks und Sagax Furor. Eine Feuershow am Samstagabend und ein Rittertunier sorgte bei den Kindern für große Augen.

Edle Friesen, robuste Haflinger: Die Fränkischen Meisterschaften im Fahren Die Fahr- und Reitsportfreunde Niederlindach tragen auf ihrer Anlage an diesem Wochenende die fränkischen Meisterschaften im Fahren aus. Während am Freitag bei der Dressur Genauigkeit und Präzision gefordert waren, ging es am Samstag bei den Geländeprüfungen heiß her.

Wo die Fachkräfte von morgen lernen Fünf berufliche Schulen, zwei Standorte und rund 2000 Schüler: Das Staatliche Berufliche Schulzentrum (SBS) Herzogenaurach-Höchstadt ist breit aufgestellt. Das weiß auch die Wirtschaft in der Region zu schätzen.