Am Samstag tourten wieder zahlreiche Besucher durch die Bar- und Kneipenszenerie in Herzogenaurach. Der Grund dafür war das Spring-Break-Festival in Herzogenaurach. In neun Lokalitäten gaben sich wieder diverse Bands und Musiker die Ehre, um das Feiervolk mit facettenreicher Musik zu unterhalten. © Thomas Welker