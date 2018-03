"Applaus, Applaus..." Helmut Reinbold, Rektor der Cunz-Reyther-Grundschule in Niederndorf, wurde in den Ruhestand verabschiedet.

HERZOGENAURACH — Zwei Varianten, ein Ziel: Rund 100 Bürgerinnen und Bürger sind am Mittwoch zwei Trassenvorschläge abgelaufen, die die Stadt-Umland-Bahn (StUB) in ein paar Jahren durch Herzogenaurachs Innenstadt nehmen könnte. Das Ziel in beiden Fällen: Endstation am alten Bahnhof.