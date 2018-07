Garage im Vollbrand: Feuerwehr rückt mit Atemschutz an

Zwei Bewohner verletzten sich - geparkter Wagen brannte komplett aus - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Mit gleich sechs Trupps mit schwerem Atemschutz rückte die Feuerwehr am Sonntagnachmittag zu einem Brand in Herzogenaurach aus. Eine Doppelgarage brannte lichterloh und ein BMW fing Feuer. Doch die Retter verhinderten Schlimmeres.

Bereits bei der Anfahrt sah die Feuerwehr die Flammen, Rauch stieg aus dem Wohngebiet im Herzogenauracher Stadtwesten auf. Eine Doppelgarage fing Feuer - warum, ist bislang noch unklar. Vieles deutet jedoch auf einen technischen Defekt an einem Gerät in der Garage selbst hin. Zwei Bewohner des Hauses wurden leicht verletzt, ihre Haare angesengt. Die Feuerwehr spricht zudem von einer leichten Rauchgasvergiftung.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle, unter anderem mit sechs Trupps mit schwerem Atemschutz löschten sie das Feuer. Die Retter konnten jedoch nicht verhindern, dass die Garage und ein Wagen, der darin abgestellt war, völlig ausbrannten. Auch ein angrenzender Garten und ein weiteres Wohnhaus wurden beschädigt. Dort sengten die Flammen den Dachstuhl an, auch die Rollos schmolzen. Der Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Bilderstrecke zum Thema

Eine Doppelgarage in Herzogenaurach hat am Sonntagnachmittag Feuer gefangen - warum, ist bislang noch unklar. Vieles deutet jedoch auf einen technischen Defekt an einem Gerät in der Garage selbst hin.