Großer Andrang beim Frühlingsmarkt in Herzogenaurach

Läden präsentieren sich in der Innenstadt - Großes kulinarisches Angebot - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Beim ersten Frühlingsmarkt der Förder- und Werbegemeinschaft (FöWe) Herzogenaurach war der Andrang groß. "Frühling von Turm zu Turm", lautete das Motto und der Frühling zeigte sich von seiner besten sonnigen Seite. Die Geschäfte der Innenstadt präsentieren sich mit ihrem "Ramadama" – dem günstigen Restpostenverkauf - parallel zur Fahrradmesse der Stadt.

"Heute sind aber ein Haufen Leute da", lautet das Fazit einer regelmäßigen Besucherin des Herzogenauracher Frühlingsmarkts. Foto: Margot Jansen



Der Vorstandsvorsitzende der FöWe Heiko Dilger und seine Kollegen und Kolleginnen wollten einmal etwas Anderes ausprobieren. So präsentierten sich die Geschäfte zwischen Türmersturm und Fehnturm in frischen, fröhlichen Farben, die Lust auf Sommer machten. Raumtex Krüppel hatte dabei schon den richtigen Sommer im Visier mit ihrem Angebot an Markisen und Rollos und die Firma Merbach warnte mit ihren Insektennetzen vor den Plagegeistern des Sommers. Aber es ist erst Frühling.

Die Baumschule Hußenether, die Blumengalerie Beate Matthäus und Blumen-Gauch verwandelten die Hauptstraße in ein Blütenmeer. Da denkt Frau automatisch an das eigene Outfit. Ein neues Kleid, neue Schuhe, ein neues Schmuckstück, beim Frühlingsmarkt in der Innenstadt wurde sie sicherlich fündig. Für innerliches und äußerliches Styling standen die Spezialistinnen vom Reformhaus Dorweiler und der Parfümerie Höfer bereit.

So gerüstet und zusätzlich beschwingt durch die Straßenmusik von Anita Stierstorfer und ihrem Gitarrenensemble von der Musikschule konnte sie sich dann entspannt lächelnd in der Selfie-Fotobox von Ringfoto Müller kostenlos ablichten lassen. Beim weiteren Bummel durch die Innenstadt kam sie am Stand der Fairtrade-Town Herzogenaurach vorbei und konnte noch eine der vielen von Flüchtlingen hergestellten bunten Taschen erstehen.

Bilderstrecke zum Thema Sonne satt und bunte Farben: Frühlingsmarkt in Herzogenaurach Beim Frühlingsmarkt in Herzogenaurach konnten sich die Besucher über bestes Wetter und ein breites Angebot an günstigen Waren beim "Ramadama" freuen. Der Gaumen wurde mit Flammkuchen oder Feinkost verwöhnt, während Straßenmusikerin Anita Stierstorfer mit ihrem Gitarren-Ensemble für den musikalischen Rahmen sorgte.



Dann lockten die lukullischen Genüsse nicht nur die Frauen. Haushaltwaren Maydt, zwar nicht mehr zwischen den Türmen, hatte schon einmal einige Grills angeworfen. Gibt es schon keine Kostprobe? wollte ein Besucher wissen, aber das Huhn und die Schaschlickspieße waren noch nicht so richtig knusprig. Beim Turmkämmerla dagegen gab es schon Bärlauch-Bratwürste und Erdbeer-Bowle. Wer da lieber eine Maß Bier bevorzugte, konnte sie sich auf den Bänken beim Heller schmecken lassen.

Der Gaumen kam auch bei Dasslers Flammkuchen oder der Gökce-Feinkost Oase auf seine Kosten oder man deckte sich bei Irmis Marmeladen für zu Hause ein. Kaffee und Kuchen geht immer und so waren auch die Plätze beim Bäcker Polster und Bäcker Römmelt heiß begehrt. Für den Nachhauseweg konnte sich Frau oder Mann dann noch mit Sonderangeboten von Putzutensilien und Putzmitteln bei Kindler Gebäudereinigung eindecken, denn der Frühjahrsputz kommt bestimmt.

Margot Jansen