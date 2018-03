Grüne rufen das Frauenwahljahr 2018 aus

HERZOGENAURACH - Natürlich dürfen Männer und Frauen im Herbst den Landtag wählen. Doch Mitglieder der grünen Landtagsfraktion fahren derzeit mit einem Promotion-Truck durch Bayern und rufen das „Frauenwahljahr 2018“ aus.

Passanten konnten in Herzogenaurach auf Karten ihre Wünsche für eine bessere Politik für und mit Frauen aufschreiben. Bei der Promotion-Tour mit dabei waren Verena Osgyan (l.) aus Nürnberg und die Eckentaler Landtagskandidatin Astrid Marschall (3.v.l.). © Edgar Pfrogner



„Viele Themen, die vor allem Frauen berühren, haben es schwer in der Politik“, betonte am Donnerstag in Herzogenaurach MdL Verena Osgyan aus Nürnberg. „Das liegt daran, dass es zu wenig Frauen in der Politik gibt“. Die Eckentalerin Astrid Marschall könnte ein Mosaikstein für eine Besserung sein. Sie ist nämlich die Direktkandidatin der Grünen im Landkreis. Die 49-Jährige verwies auf die Riege der ausschließlich männlichen Staatssekretäre in Seehofers Bundesinnenministerium.

Passanten konnten in Herzogenaurach auf Karten ihre Wünsche für eine bessere Politik für und mit Frauen aufschreiben. Die grüne Landtagsfraktion fordert unter anderem eine Reform des Gleichstellungsgesetztes.

