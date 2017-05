Handwerker steigen Realschule in Herzo aufs Dach

Aufstockung des Verwaltungstrakts schreitet voran - vor 3 Stunden

HERZOGENAURACH - Das Gerüst steht schon seit einigen Wochen, doch nun laufen die Bauarbeiten in der Realschule richtig an: Der Verwaltungstrakt wird um eine Etage aufgestockt.

Mitarbeiter der Holzbaufirma Wunner montieren an beiden Längsseiten des Verwaltungstraktes die Schwellenauflager, zwischen die dann alle 48 Zentimeter ein Deckenbalken befestigt wird. Nächste Woche schon sollen die Wandelemente kommen. Foto: Kronau



Seit Montag sieht man die Handwerker auf dem bestehenden Flachdach des eingeschossigen Baus am Burgstaller Weg, und Lehrer und Sekretärinnen haben es auch deutlich gehört. "Am Montag sind wir anfangs richtig erschrocken, als plötzlich direkt über uns am Dach die Arbeiten begannen", sagte Schulleiter Ulrich Langer, der natürlich auch weiß, dass es anders nicht geht.

"Es wird sich um eine Holz- und Stahlbaukontruktion handeln", erklärte die Pressesprecherin des Landratsamtes, Hannah Reuter. Vorteil: Diese Bauweise ist leichter als Mauerwerk oder Beton, sodass es zu keinen statischen Problemen mit dem darunter liegenden Altbau kommt. Architekt ist Georg Leyh aus Höchstadt.

Die Mitarbeiter der Holzbaufirma Wunner aus Oberniederndorf (Emskirchen) werden zunächst auf das bestehende Flachdach insgesamt 26 Meter lange Holzschwellenauflager (so lange ist der Verwaltungstrakt) montieren und dazwischen die neuen Deckenbalken. Wohl schon in der nächsten Woche werden die Wandelemente aufgebaut, in zwei Wochen sollen schon die Stahlbauer auf die Baustelle kommen. Das Dach wird als Trapezblechdach ausgestaltet, außerdem führt ein Übergang in den ersten Stock des Bestandsbaus.

Bezugsfertig soll das neue Stockwerk Ende September sein, heißt es aus dem Landratsamt. In das erweiterte Lehrerzimmer können die Pädagogen vermutlich schon zum Schuljahresanfang ziehen. Das aufgesetzte Stockwerk wird sich im Übrigen architektonisch in das bestehende Schulgebäude einfügen.

Die Erweiterung wird nach derzeitiger Lage 822 000 Euro kosten. Insbesondere die Erweiterung des Lehrerzimmers wird sehnlichst erwartet. Außerdem entsteht eine Art Seminarraum für die Referendare, sodass in der Schule ein weiteres Klassenzimmer frei wird.

"Für unsere Schule ist die Erweiterung des Verwaltungstraktes dringend notwendig", so Schulleiter Ulrich Langer.

MATTHIAS KRONAU