Kulinarisches, Kleider und ein Elektroauto im Sportwagen-Look lockte am Sonntagvormittag wieder zahlreiche Besucher auf das Ökofest in Herzogenaurach. Eine kleine Inspiration gefällig? Hier gibt es die Bilder.

Was ist in so einem Rettungswagen eigentlich alles drin? Und wie fühlt es sich an, selbst auf der Krankentrage zu liegen? Eine NN-Redakteurin hat sich schlau gemacht.