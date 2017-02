Herzogenaurach: Betrüger geben sich als Polizisten aus

HERZOGENAURACH - "Falsche" Polizeibeamte haben am Mittwoch Herzogenauracher Bürger am Telefon ausspioniert. Mit den Anrufen wollten die Betrüger offenbar mögliche Einbruchsziele auskundschaften.

Viele Herzogenauracher erhielten am Mittwoch Anrufe von Betrügern, die sich als Polizisten ausgaben. © Jan-Philipp Strobel/Archiv- und Symbolbild (dpa)



Unter dem Vorwand, dass man bei der Festnahme von zwei Einbrechern Zettel mit der Adresse der Angerufenen aufgefunden habe und deren Anwesen mögliche Einbruchziele sind, wollten die "falschen" Polizeibeamten Erkenntnisse über das Alter der Bürger, über deren zu Hause aufbewahrtes Barvermögen und Schmuck gewinnen. Auch nach PIN-Nummern und Kontodaten oder ob ein Internetanschluss besteht, fragten die unbekannten Anrufer.

In allen Fällen wurde entweder die Telefonnummer 09132/780 110 oder die Telefonnummer der Polizeiinspektion Herzogenaurach auf dem Display angezeigt. Wahrscheinlich haben die Betrüger via Internettelefonie die Nummern bewusst so ausgewählt.

Eine weitere Masche bei betrügerischen Anrufen: Oft wird den Opfern ein hoher Gewinnbetrag in Aussicht gestellt - so wie am Mittwochmorgen. Einem Herzogenauracher wurde telefonisch ein Gewinn in Höhe von 40.000 Euro aus einem Preisausschreiben seines Zeitschriftenabonnements suggeriert. In diesem Zusammenhang sollte der "Gewinner" eine Unkostenpauschale in Höhe von 900 Euro mit seiner Kreditkarte bezahlen.

Die Täter verfolgen dabei unterschiedliche Ziele. Zum einen können "falsche Polizeibeamte" erscheinen, die versuchen, in die Wohnung zu gelangen und dort unter dem Vorwand, die Wertgegenstände überprüfen zu müssen, Diebstähle begehen. Zum anderen können die Betrüger so Kreditkarten- oder Kontodaten erfragen und missbrauchen.

Die Polizei rät im Zweifelsfall immer, die örtliche Polizei unter der Rufnummer 09132/7809-0 oder bei Eilbedürftigkeit die 110 zu wählen, um sich dort beraten zu lassen.

