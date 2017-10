Herzogenaurach: Betrunkener lässt Kleinkind von Balkon fallen

Außer gebrochener Rippe keine schweren Verletzungen - 49-Jähriger angezeigt - 01.10.2017 11:10 Uhr

HERZOGENAURACH - Am Samstagnachmittag ist ein zweijähriges Kind in der Herzogenauracher Lessingstraße von einem Balkon mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Schuld daran hatte ein 49-Jähriger.

In der Lessingstraße in Herzogenaurach ließ ein sturzbetrunkener 49-Jähriger ein Kleinkind vom Balkon fallen. Der Sturz ging glimpflich mit einer gebrochenen Rippe ab. © Hans von Draminski



In der Lessingstraße in Herzogenaurach ließ ein sturzbetrunkener 49-Jähriger ein Kleinkind vom Balkon fallen. Der Sturz ging glimpflich mit einer gebrochenen Rippe ab. Foto: Hans von Draminski



Der 49 Jahre alte Lebensgefährte der Kindsmutter hielt sich mit dem Zweijährigen im dritten Stock auf dem Balkon auf. Als der Mann das Kind in die Luft warf, konnte er es jedoch nicht mehr auffangen, heißt es im Polizeibericht. Daraufhin stürzte das Kind beinahe acht Meter in die Tiefe und zog sich dabei eine Rippenfraktur zu. Der Mann war stark alkoholisiert und muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.