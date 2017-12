Herzogenaurach: Hunderte Schuhe aus Nike-Outlet gestohlen

Diebe fuhren offenbar mit dem Lastwagen vor - 13.11.2017 13:29 Uhr

HERZOGENAURACH - Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zugang zum Firmengelände des "Nike Factory Stores" in Herzogenaurach. Die Diebe sind mit einer beträchtlichen Beute entkommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf das Gelände des "Nike Factory Stores" in der Zeppelinstraße in Herzogenaurach eingebrochen. Die Diebe brachen anschließend einen Container mit Sportartikeln auf, der auf dem Gelände stand und räumten ihn leer.

Bei den gestohlenen Sportsachen handelt es sich unter anderem um mehrere hundert Paar Schuhe. Insgesamt erbeuteten die Diebe Sportbekleidung im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Aufgrund dieser Menge geht die Polizei davon aus, dass die Diebe mit einem Lkw unterwegs waren. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen: Wer etwas Verdächtiges, wie auffällige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe des Tatorts bemerkt hat, wird gebeten, sich zu melden. Die Nummer des Hinweistelefons lautet: (0911) 2112-3333.

