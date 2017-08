Herzogenaurach: Jungstorch stürzt ab

Das Tier musste eingeschläfert werden - 13.07.2017 17:47 Uhr

HERZOGENAURACH - Erneutes Storchendrama auf dem Rathausdach: Ein Jungstorch ist aus dem Storchennest auf dem westlichen Giebelende des Schlossdaches gefallen. Er hat sich dabei so stark verletzt, dass er von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste.

Der Jungstorch überlebte seinen ersten Flugversuch leider nicht. © Foto: Monika Preinl



Der Unfall ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag kurz vor Dienstschluss. Der Jungstorch ist vermutlich bei seinem ersten Flugversuch abgestürzt und hat sich im Schneeauffanggitter des steilen Schlossdaches verfangen.

Die herbeigerufene Feuerwehr konnte ihn schnell aus dieser misslichen Lage befreien. Mit Seilen abgesichert kletterte ein Feuerwehrmann vom Rathausgebäude aus auf das Schlossdach und rettete den verängstigten und geschwächten Jungvogel.

Mitarbeiter des Umweltamtes und des Bereitschaftsdienstes am Baubetriebshof brachten den Storch in eine Tierklinik nach Neustadt/Aisch, wo er ärztlich versorgt wurde. Doch die Verletzungen des Jungstorches waren so massiv, dass er eingeschläfert werden musste.

In dem Horst, aus welchem der Jungstorch stammte, wird erst seit diesem Jahr gebrütet. Drei Junge haben die Storcheneltern großgezogen, von denen nun eines leider nicht überlebte. Der Verlust ist vor allem deshalb sehr zu beklagen, weil auch in den beiden anderen Storchennestern auf dem Rathausdach vor kurzem alle Jungstörche eingegangen sind.

Die Vermutung des Herzogenauracher Storchen-Beobachters Heinz Czellnik, dass das geringe Futterangebot aufgrund der extrem niedrigen Niederschläge im Winter Grund dafür sein könnte, ist auch aus Sicht des Umweltamtes sehr wahrscheinlich.

Positiv zu vermelden ist, dass im vierten Storchennest auf dem nahen Dach der Beyschlagschen Apotheke die Aufzucht erfolgreich verläuft. Mit den drei dort lebenden Tieren werden im Stadtzentrum von Herzogenaurach nun insgesamt fünf Jungstörche großgezogen.

