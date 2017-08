Herzogenaurach: Mann legt geladene Waffe unter Treppe

Signalrevolver war in Handtuch eingewickelt - Raketenpfeifgeschosse dabei - 16.07.2017 11:18 Uhr

HERZOGENAURACH - Illegaler Waffenhandel in Herzogenaurach? Am Samstag legte ein Mann eine geladene Waffe unter eine Treppe in der Peter-Vischer-Straße. Teil des gefährlichen Pakets waren auch Raketenpfeifgeschosse. Nun ermittelt die Polizei.

Anwohner beobachteten den etwa 25 Jahre alten Mann laut Polizei gegen 11.25 Uhr in der Peter-Vischer-Straße, wie er einen in ein Handtuch gewickelten Gegenstand lose unter die Eingangstreppe eines Hauses in der Peter-Vischer-Straße legte.

Die Bewohner alarmierten sofort die Polizei. Eine Streife stellte fest, dass es sich bei dem mysteriösen "Paket" um eine Waffe handelte. Der PTB Signalrevolver war zudem geladen. Daneben befanden sich auch sogenannte Raketenpfeifgeschosse.

Die Polizei stellte die Waffe zunächst sicher. Wem diese gehört, ist bislang unklar. Der Besitzer wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer 09132/87090 entgegen.

