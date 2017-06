Herzogenaurach: Stadtrat fällt Entscheidung zu Tiefgarage

Geplante Parkmöglichkeit am Rathaus steht in der Diskussion - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Der Stadtrat wird in seiner Sitzung am Donnerstag, 1. Juni einen Grundsatzbeschluss fällen. Soll die Tiefgarage auf dem Hubmann-Areal unter der künftigen Stadtbücherei zwei- oder dreigeschossig gebaut werden? Die Diskussion am Donnerstagabend könnte nicht nur wetterbedingt hitzig werden.

Zu schade, um nur ein Parkplatz zu sein, ist dem Stadtrat der Hubmann-Parkplatz mitten im Zentrum Herzogenaurachs. Er beschloss eine Tiefgarage mit Zufahrt dort, wo jetzt noch das Konsumgebäude steht (oberer Bildrand). Über deren Größe geht es jetzt im Plenum. © Stadt



Die Neuplanungen des Hubmann-Areals mit Bürgerzentrum und Stadtbibliothek werfen ihre – teuren – Schatten voraus. Nachdem die Bodengutachter eine Tiefgarage für möglich halten, geht es um deren Größe und die Kosten. Der Stadtrat wird in seiner Sitzung am Donnerstag, 1. Juni einen Grundsatzbeschluss fällen, denn es geht um viel Geld. Die Gesamtkosten für Bürgerzentrum und Tiefgarage betragen rund 30 Millionen Euro. Wenn man sich für die teuerste Variante der Tiefgarage entscheidet.

Bisher kann der Hubmann-Parkplatz 52 Stellplätze bieten. Geklärt werden muss nun, welche von vier Varianten gebaut wird.

Variante 1, der Vorschlag aus dem Architektenwettbewerb, wäre zweigeschossig, ohne Anbindung an das neue Rathaus mit 58 Stellplätzen. Kosten: 8,988 Millionen Euro .

der Vorschlag aus dem Architektenwettbewerb, wäre zweigeschossig, ohne Anbindung an das neue Rathaus mit 58 Stellplätzen. . Variante 2 besteht aus einer dreigeschossigen Tiefgarage, ohne Anbindung an das neue Rathaus mit maximal 99 Stellplätzen. Kosten: 12,33 Millionen Euro .

besteht aus einer dreigeschossigen Tiefgarage, ohne Anbindung an das neue Rathaus mit maximal 99 Stellplätzen. . Variante 3 , die ebenso wie die Variante 4 einen unterirdisch größeren Umgriff vorschlägt, sieht eine zweigeschossige Tiefgarage mit Souterrain- Anbindung an das neue Rathaus mit maximal 100 Stellplätzen vor. Kosten: 11,46 Millionen Euro .

, die ebenso wie die Variante 4 einen unterirdisch größeren Umgriff vorschlägt, sieht eine zweigeschossige Tiefgarage mit Souterrain- Anbindung an das neue Rathaus mit maximal 100 Stellplätzen vor. . Variante 4 schließlich, die ebenso den größeren Umgriff einbezieht, wäre eine dreigeschossige Tiefgarage mit unterirdischer Anbindung an das neue Rathaus mit maximal 170 Stellplätzen. Kosten: 15,95 Millionen Euro.

Diese Variante will die Verwaltung dem Stadtrat als Beschlussvorschlag empfehlen. Sie wäre zwar die kostspieligste ("70 Stellplätze on top für je 62.000 Euro"), könnte jedoch das innerstädtische Parkproblem etwas lindern, meinte Bürgermeister German Hacker.

