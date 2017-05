Herzogenaurach: Transporterladung kippt auf Hans-Ort-Ring

Autofahrerin streift Leitplanke bei Ausweichmanöver - Transporter fährt einfach weiter - vor 5 Minuten

HERZOGENAURACH - Am Freitagmittag ist die Ladung eines Transporter bei voller Fahrt auf den Hans-Ort Ring gekippt. Eine Autofahrerin konnte dieser gerade noch ausweichen und ist dabei mit ihrem Pkw in die Leitplanke gefahren. Am Auto entstand hoher Sachschaden.

Am Freitag, gegen 13 Uhr, kam es auf dem Hans-Ort-Ring in Herzogenaurach zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw in Richtung der „Pumakreuzung“. Vor ihr fuhr ein Transporter. Als dieser beim Übergang auf den zweispurigen Abschnitt auf die linke Fahrspur wechselte, verlor er einen Gegenstand von der Ladefläche.

Die Pkw-Fahrerin wich diesem daraufhin nach rechts aus und streifte die Leitplanke. Am Pkw entstand hoher Sachschaden, da die gesamte rechte Seite in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Transporter fuhr weiter.

Von diesem ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen VW handeln soll. Angaben zu dem Transporter nimmt die Polizeiinspektion in Herzogenaurach unter der Telefonnummer (09132) 78090 entgegen.