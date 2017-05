Eine 100 Meter lange Fressmeile, Bierbänke und amerikanisches Barbecue: Der Stammtisch "Bewegung 22. März" hat mit dem Grillfest "Smoke on the Keller" eine schmackhafte Premiere organisiert. Für Hunderte von Menschen gab es auf dem "Gulden-Keller" amerikanisches Barbecue und weitere Grill-Spezialitäten.

Am Freitagnachmittag fand der erste Benefiz-"Lauf für Uganda" in Hannberg statt - organisiert von der Pfarrei. 480 motivierte Läufer gingen an den Start. Die Einnahmen kommen der Partnerpfarrei Busagula in Uganda zugute.