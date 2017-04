Karfreitag: ARD startet Event-Zweiteiler "Die Dasslers"

Story von adidas und Puma flimmert Freitag und Samstag in die Wohnstuben - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Nach RTL-Verfilmung voriges Jahr ist heuer die ARD-Interpretation der Geschichte von adidas und Puma zu sehen.

"Die Dasslers": Das TV-Event in der ARD. Von links nach rechts: Hanno Koffler als "Rudi Dassler", Hannah Herzsprung als "Friedl Dassler", Alina Levshin als "Käthe Dassler" und Christian Friedel als "Adi Dassler". © ARD Degeto/Philip Peschlow, © ARD Degeto/Philip Peschlow



Der ARD-Event-Zweiteiler "Die Dasslers", der eine der spannendsten und größten Erfolgsgeschichten Deutschlands, erzählt die Geburt und den Aufstieg von adidas und Puma. Er läuft an Karfreitag und Karsamstag in der ARD - sicherlich von Herzogenauracher mit Argusaugen auf historische Richtigkeit verfolgt. Hanno Koffler spielt Rudolf Dassler, Hannah Herzsprung Friedl Dassler, Alina Levshin Käthe Dassler und Christian Friedel Adi Dassler. Lassen Sie uns Ihre Meinung zum Zweiteiler wissen: An die Nordbayerischen Nachrichten, redaktion-herzogenaurach@pressenetz.de