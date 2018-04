Kollision mit Pkw: Motorradfahrer stirbt bei Herzogenaurach

UNTERMEMBACH - Am Dienstagabend kollidierte ein überholender Pkw zwischen Beutelsdorf und Untermembach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) mit dem Motorrad eines 62-jährigen Mannes. Der Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 31-Jährige befuhr am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr mit seinem Volvo die Kreisstraße 14 von Beutelsdorf in Richtung Untermembach. Kurz vor Untermembach setzte er zum Überholen eines zweiten Pkw an, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden 62-jährigen Motorradfahrer. Der Kradfahrer hatte keine Chance auszuweichen, die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander.



Der 31-Jährige befuhr am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr mit seinem Volvo die Kreisstraße 14 von Beutelsdorf in Richtung Untermembach. Kurz vor Untermembach setzte er zum Überholen eines zweiten Pkw an, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden 62-jährigen Motorradfahrer. Der Kradfahrer hatte keine Chance auszuweichen, die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander.

Der Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts in den angrenzenden Acker geschleudert. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock.

Zur Unfallaufnahme wurde die Straße komplett gesperrt. Die Polizei forderte einen Hubschrauber und einen Sachverständigen der Staatsanwaltschaft an. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 18.000 Euro.

