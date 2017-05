"Königsklasse beim Brutzeln": Das etwas andere Grillfest

Adelsdorfer Stammtisch "Bewegung 22. März" lockt Hunderte Menschen - vor 33 Minuten

ADELSDORF - Der am 22. März 1981 gegründete Adelsdorfer Stammtisch namens "Bewegung 22. März" steht für Ideenreichtumg. Nun meldeten sich die Jungs mit einer Premiere zurück, präsentierten "Smoke on the Keller" und lockten bei dem vermeintlichen Grillfest am Samstag Hunderte von Menschen hinauf zum legendären "Gulden-Keller".

Amerikanisches Barbecue in Perfektion: Der Adelsdorfer Stammtisch "Bewegung 22. März" bietet seinen Gästen ausgefallenes "Pulled Pork" und eine große Fressmeile. © Niko Spörlein



Norbert Martin, quasi der heimlich gekrönte "Dorfsmoker" und ein ausgesprochener Grillexperte, hatte mit seinen Stammtischbrüdern im Oktober vergangenen Jahres den Einfall, die kaum erahnte Vielfalt des Grillens bei einem Fest vorzustellen. Und weil Martin sich in der Grill- und BBQ-Szene auskennt, lud er auch seine Freunde ein, die bis aus Hessen und Schwaben nach Adelsdorf kamen.

Die folgten seinen Rufen, teils mit "Smokern", die sogar noch bei näherer Betrachtung den Eindruck vermittelten, es handle sich um eine kleinere Dampflok. "Das was wir hier machen, ist Grillen in weitester Form", schwärmte Martin, das sei Grillen in Vollendung. Längst werden da nicht bloß Bratwürste auf den Rost gelegt; Martin spricht dann vom "indirekten Grillen", wenn ganze Braten vor sich hin schmoren.

"Das ist die Königsklasse beim Brutzeln", sagte der, der sich sogar in seinem Garten ein Grillhäuschen für den Wintergrill gebaut hat. Edles Rind mit Käse und Jalapeno nennt man "Philly Cheese Steak". Der Klassiker des Amerikanischen BBQ heißt "Pulled Pork" und wird zuweilen auf einem simplen Brötchen serviert. Hatte man sich am Samstagnachmittag (bei herrlichem Sonnenschein) vorbei am knusprigen Spanferkel von Harry Kraus durch die gut 100 Meter lange Fressmeile geschlemmt, wurden Whiskyspezialitäten serviert, wobei sich herausstellte, dass ein "Hallerndorfer Kellerbier" auch gut zum "Smoken" passt.

