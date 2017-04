Mann zeigt der Polizei den "Stinkefinger" und schlägt zu

51-Jähriger sorgt in Herzogenaurach für Aufruhr - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Kurioser Fall in Herzogenaurach: Erst zeigte ein 51-Jähriger am Dienstag einer in einem Polizeiauto vorbeifahrenden Streife den Mittelfinger, kurze Zeit später schlug er auf die Polizisten ein. Erstaunlich: Alkohol war nicht im Spiel.

Die zwei Beamten fuhren nach eigenen Angaben gegen 15.25 Uhr in der Nutzungsstraße, als ihnen der Mann vom Gehweg aus den "Stinkefinger" entgegen reckte. Die Polizisten hielten daraufhin an und stellten den 51-Jährigen zur Rede.

Dieser wurde allerdings aggressiv und schlug plötzlich mit der Faust in Richtung einer Beamtin - die Frau konnte jedoch ausweichen. Doch damit nicht genug, der Rüpel schlug nun auch nach ihrem Kollegen.

Das war den beiden Polizisten schließlich genug und sie überwältigten den Mann. Dabei beleidigte er die beiden Beamten noch mit verschiedenen Kraftausdrücken, heißt es in der Polizeimeldung.

Nachdem der 51-Jährige sich auf der Polizeiwache beruhigt hatte, setzten ihn die Beamten wieder auf freien Fuß. Er muss sich allerdings wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung strafrechtlich verantworten.

Einen Grund dafür, dass er den "Stinkefinger" gezeigt hatte, konnte der 51-Jährige, der nicht unter Alkoholeinfluss stand, nicht nennen.

