Fränkische Gastlichkeit erwartet Besucher aus der Region zur Martini-Kirchweih auf der Hauptstraße. Am Freitag wurde die Martinikirchweih in der Herzogenauracher Innenstadt offiziell eröffnet. Neben dem traditionellen Schaustellerangebot und einem Krämermarkt ist auch ein verkaufsoffener Sonntag geboten. Zum Schluss wartet am Montag um 17 Uhr der traditionelle Martiniritt. © Edgar Pfrogner