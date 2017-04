Mazda-Fahrer übersieht VW: Totalschaden

Crash auf der Kreuzung Hans-Maier-/Erlanger-Straße - vor 33 Minuten

HERZOGENAURACH - Am Freitagabend hat ein Mazda-Fahrer auf der Kreuzung Hans-Maier-/Erlanger-Straße einen VW übersehen. Beide Autos sind schrott. Die Feuerwehr Herzogenaurach musste ausrücken.

Am Freitag gegen 20.47 Uhr war ein Mazda-Fahrer aus Herzogenaurach auf der Hans-Maier-Straße von der Innenstadt kommend in Richtung Erlangen unterwegs. An der Kreuzung zur Erlanger Straße wollte er nach links in Richtung Berufsschule abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ihm ein Herzogenauracher VW-Fahrer von Erlangen kommend entgegen. Trotzdem wollte der Mazda-Fahrer links abbiegen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Fahrer des VWs wurde beim Aufprall leicht verletzt. Er erlitt Prellungen und ein Halswirbelsäulen-Syndrom.

Mit 13 Mann unterstützte die Feuerwehr Herzogenaurach die Polizei bei der Absicherung, Verkehrsregelung und Räumung der Unfallstelle um eine reibungslose und schnelle Unfallaufnahme zu gewährleisten. Die Verkehrsbehinderungen hielten sich laut Polizei im Rahmen.

nn