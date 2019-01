Mit Führerschein aus „1001 Nacht“ auf der A3

Iraker legte bei Polizeikontrolle ein Phantasiedokument vor - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Mit einem Führerschein aus dem Reich der Phantasie beziehungsweise des Internets hat ein Iraker bei einer Fahrzeugkontrolle die Polizei verblüfft.

GREMSDORF — Die Beamten hatten auf der A3 in Höhe Gremsdorf einen BMW mit norddeutschem Kennzeichen angehalten, der in Richtung Regensburg unterwegs war. In diesem saß ein 25-jähriger Iraker, der 2016 in die Bundesrepublik gekommen war, seitdem hier lebt und als Mechaniker arbeitet.

Auf die Frage nach dem Führerschein händigte er ein farbenfrohes Phantasiedokument aus. Das habe er im Glauben daran, dass es sich um eine legale deutsche Fahrerlaubnis handeln würde, im Internet bestellt. Für mehrere Hundert Euro hatte er jedoch nur ein wertloses Dokument erhalten, das nicht von einer Führerscheinbehörde stammte. Dementsprechend war es ungültig; der 25-Jährige fuhr ohne Fahrerlaubnis. Er muss nun seinen Traum von der Freiheit auf vier Rädern bis zum Erwerb einer amtlichen Fahrerlaubnis zurückstellen.

