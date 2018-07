Verlaufene Schminke und Schwitzen unterm Kettenhemd: In Herzogenaurach wurde das Mittelalterfest am Samstag zur Hitzeschlacht. Gaukler, Dudelsackspieler und Freizeit-Ritter genossen es trotzdem.

Alle reden und klagen über die Hitze – die Leichtathleten nicht: In gewohnt großer Zahl rannten, sprangen und warfen sie traditionell in großer Zahl beim Sparkassen-Meeting des LSC Höchstadt um die Wette. Die Bilder!

Nach 42 Jahren pädagogischer Arbeit wurde Schulleiter Heinz Pröll am Mittwoch in der Herzogenauracher Mittelschule glorreich verabschiedet. Neben einem Gesangsständchen, sprachen seine Schüler und Schülerinnen auch in emotionalen Reden ihre Dankbarkeit für das jahrelange Engagement aus. Auch das Lehrerkollegium selbst zeigte sein Gesangstalent auf der Bühne.

Im Jahr 2001 trat er die Stelle des Schulleiters in Aurachtal an, nun beendet er seine Schullaufbahn: Alfred Sammetinger geht in den Ruhestand. Die Grundschule verabschiedete sich am Dienstag in der Turnhalle von ihrem Rektor - mit viel Musik.