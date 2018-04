Die Skateinitiative Herzogenaurach e.V. und das Jugendhaus "rabatz" läuteten am Samstag die Saison im Skatepark an der Nutzungstraße ein. Nach einer umfangreichen Sanierung warteten neue Obstacles und Ramps auf Biker und Co. Außerdem fand im Rahmen der Eröffnung ein multlikulturelles Streetsoccer-Turnier statt. © Anja Hinterberger