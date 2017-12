Mit vereinten Kräften Diebe gefasst

Mehrere Polizeidienststellen arbeiteten bei der Fahndung zusammen - vor 11 Stunden

HERZOGENAURACH - Zwei Ladendiebe haben am Freitag für einem größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Polizei © dpa



Polizei Foto: dpa



Gegen 16.50 Uhr teilte eine Mitarbeiterin eines Outlets in Herzogenaurach mit, dass sie gerade zwei Kunden bei einem Ladendiebstahl ertappt hätte. Sie hatte die beiden Männer bereits auf einer Überwachungskamera beobachtet. Nachdem einer der Männer ohne zu zahlen den Laden verließ, lief ihm die Mitarbeiterin nach und forderte ihn auf, zurück zur Kasse zum Bezahlen zu kommen.

Im Eingangsbereich kam der zweite Kunde auf sie zu. Dessen Begleiter nutzte in diesem Moment die Situation und versuchte sich vom Griff der Outlet-Mitarbeiterin zu befreien. Diese hielt ihn daher noch fester.

Daraufhin stürmte der zweite Mann auf die Frau los und stieß sie um, so dass sie auf die Warensicherungsanlage am Eingang fiel. Dabei trug sie sich eine blutende Wunde an der Hand davon. Der Ladendieb konnte sich hingegen befreien und zusammen mit seinem Kompagnon fliehen. Ein privat zufällig vor Ort anwesender Polizeibeamter aus Erlangen schaltete sich sofort ein und nahm zusammen mit der Ladendetektivin die Verfolgung der beiden Täter auf.

Der Beamte verständigte mit seinem Handy umgehend die Polizei Herzogenaurach und gab laufend Fluchtrichtung und Standort zumindest eines der Diebe durch, da sich die beiden Männer unmittelbar nach Verlassen des Ladens getrennt hatten.

Kurzfristig verloren die beiden Verfolger — sowohl die Detektivin als auch der beherzte Polizeibeamte — die Täter auf der Flucht aus den Augen. Die Streife der Polizeiinspektion Herzogenaurach befand sich zu diesem Zeitpunkt zu einem anderen Einsatz in Weisendorf.

Aus diesem Grunde unterstützten Streifen der Verkehrspolizei Erlangen und der Polizeiinspektion Erlangen ihre Nachbardienststelle in Herzogenaurach. Obwohl die Polizeiinspektion Höchstadt selbst mit Einsätzen ausgelastet war, kam der stellvertretende Dienststellenleiter der PI Höchstadt persönlich vor Ort nach Herzogenaurach, um sich ebenfalls in die Fahndung mit einzuschalten.

Aufgrund der sofortigen Verfolgung durch den vor Ort privat anwesenden Polizeibeamten und die gemeinsame Zusammenarbeit der Streifen bei der Fahndung gelang es den Fall zu klären und die flüchtigen Täter festzunehmen.

Zunächst konnte teilweise Bekleidung, welche die Täter weggeworfen hatten, aufgefunden werden. Dann entdeckte der privat anwesende Polizeibeamte das vermutliche Fahrzeug der Täter auf einem Parkplatz und teilte seine Beobachtung über Handy mit. Letztendlich gelang es tatsächlich, die flüchtigen Männer jeweils unabhängig voneinander aufzugreifen und festzunehmen.

Bei der Überprüfung und Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten nicht nur weiteres Diebesgut sondern auch noch ein Lösegerät für Warensicherungsetiketten, ein Navigationsgerät mit gespeicherten Adressen von Warenhäusern und Plastiktütchen mit weißen Pulver. Dies stellte sich bei einer Untersuchung als Crystal Meth heraus.

Von der Staatsanwaltschaft wurde Haftantrag gestellt. Die beiden Männer müssen sich nun vor dem Ermittlungsrichter in Erlangen verantworten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

NN