Für die Vereine ist es das "schönste Fest im Aischgrund": Am Wochenende feierten die Höchstadter ausgelassen ihr Altstadtfest. Dies fand bereits zum 33. Mal statt. Vor dem Zelt am Marktplatz war kein Durchkommen mehr, als am Samstagabend die "Musiggfabrigg" in großer Besetzung die Bühne eroberte. © Edgar Pfrogner