Nach Sturz von Heuboden: Mann lebensgefährlich verletzt

68-Jähriger wollte Metallrohre in einer Scheune abmontieren - vor 49 Minuten

UNTERMEMBACH - Am Mittwochnachmittag ist es zu einem schweren Unfall in Untermembach bei Heßdorf gekommen. Ein Mann wollte am Heuboden seiner Scheune einige Rohre abmontieren, als plötzlich der Boden unter seinen Füßen nachgab.

Der 68-Jährige befand sich auf dem Heuboden einer Scheune in Untermembach bei Heßdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt). Dort wollte er diverse Metallrohre abmontieren und stieg dazu auf eine kleine Leiter, heißt es in einem Bericht der Polizei.

Plötzlich gab der Boden unter seinen Füßen nach. Er krachte durch den Holzboden und stürzte etwa fünf Meter tief auf den Beton. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann schwer. Der verständigte Notarzt diagnostizierte mehrere lebensgefährliche Verletzungen (Polytrauma). Der Mann kam mit dem Rettungswagen in den Schockraum der Chirurgie Erlangen.

