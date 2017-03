Nächtlicher Brand in Niederndorfer Mehrfamilienhaus

17 Personen im Gebäude - Kellerabteil stand in Flammen - vor 1 Stunde

NIEDERNDORF - Solche Gäste hat man doch gerne: In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel einer Besucherin in einem Mehrfamilienhaus im Herzogenauracher Stadtteil Niederndorf Brandgeruch auf. Sie reagierte sofort und verhinderte so Schlimmeres.

Eine Besucherin, die als Übernachtungsgast in einem Gästezimmer schlief, bemerkte kurz vor 0.30 Uhr den Brandgeruch. Ihr Fenster hatte sie vor dem Schlafen gekippt, der Rauch zog von dem brennenden Kellerabteil so direkt in ihr Zimmer. Sofort verständigte sie die Feuerwehr.

Auch dank der schnellen Reaktion der Frau konnten die Einsatzkräfte den Brand in dem Mehrfamilienhaus schnell unter Kontrolle bringen. Von den insgesamt 17 Bewohnern wurde niemand verletzt, eine Evakuierung war nicht erforderlich.

Dennoch hatten die Flammen im Keller ziemlich gewütet: Ein Abteil war komplett ausgebrannt und der Vorraum völlig verrußt. Die Polizei ermittelt nun, geht aber, wie die Feuerwehr, von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

