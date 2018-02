Mit Trommeln und Trompeten zogen am Dienstag die Narren und Faschingswagen durch Weisendorf und durften sich am strahlenden Sonnenschein erfreuen. Organisiert wurde der Umzug vom Heimatverein und den "Blummazupfern".

Gefährlicher Sprung ins Wasser: Bei einem Unfall in der Nacht auf Sonntag ist ein 30-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden.

Bambinis, Büttenreden und ein Medley zum Abschluss: In Röttenbach feierten die Besenbinder am Samstag ihre große Prunksitzung. Vor mehr als 600 Zuschauern machten die Bambinis den Anfang, später präsentierten auch die älteren Gruppen ihre Tänze. Das Ganze stand unter dem Motto "Reiß die Hütte ab!", weil die Turnhalle ab Montag aufwändig saniert wird.

In Weisendorf ist die fünfte Jahreszeit ausgebrochen. In der festlich dekorierten Mehrzweckhalle war am Freitagabend kein Platz mehr frei, als um 19.11 Uhr die erste Prunksitzung der Narren startete. Nach dem Einmarsch aller Aktiven, heizten die Garden auf der Bühne ordentlich ein.