NN-Wanderreporter: Von Herzogenaurach nach Langenzenn

Hauke Höpcke wandert heute in den Landkreis Fürth - vor 37 Minuten

HERZOGENAURACH/LANGENZENN - Vierte und letzte Etappe für Hauke Höpcke: NN-Wanderreporter Nummer sieben verabschiedet sich bei hochsommerlichen Temperaturen aus Herzogenaurach und wandert weiter in Richtung Langenzenn. Hier geht's zum Live-Blog.

Von Weisendorf nach Herzogenaurach: Die Impressionen von Haukes dritter Etappe.

Bilderstrecke zum Thema

Am heißesten Tag der Woche wandert NN-Wanderreporter Hauke Höpke weiter. Auf dieser Etappe kommt er bei Glaubens-Schwestern in Weisendorf vorbei. Außerdem erkundet er die von Chef-Designer Torsten Hochstetter gezeichnete Puma-Brücke in Herzogenaurach.