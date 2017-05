Nordumgehung: Droht Verkehrschaos am Nachmittag?

HERZOGENAURACH - Bis jetzt ist die Lage auf Herzogenaurachs Straße einigermaßen entspannt. Doch wegen der Vollsperrung der Nordumgehung sieht Polizeichef Wilhelm Wölfel mit Skepsis auf den Nachmittag. Die geplante Aufhebung der Sperre bis 15 Uhr kann vermutlich nicht ganz gehalten werden, heißt es bei Puma.

Die Nordumgehung ist gesperrt. Vormittags war die Verkehrslage in Herzogenaurach noch einigermaßen entspannt. © Matthias Kronau



Bis Mittag zeigte sich Dienststellenleiter Wilhelm Wölfel durchaus zufrieden. „Ich hätte mit mehr Staus gerechnet“. Vielleicht, so mutmaßte er, hätten die vielen Informationen im Vorfeld die Autofahrer dazu bewegt, von vorneherein ihre Route anders zu planen. Oder gleich ganz auf das Auto zu verzichten.

Allerdings: Mit Sorge wartet Wölfel auf den Berufsverkehr ab 14 Uhr. Denn an der Kreuzung Nordumgehung/adidas-Outlet läuft es bisher doch nicht ganz so wie geplant. Zwar ist die Umleitung über Haundorf ausgeschildert, die Autofahrer werden aber nicht daran gehindert, von der A3 kommend geradeaus Richtung Baustelle zu fahren.

Grund der Nicht-Sperre: Für die Anwohner solle ja der Weg frei bleiben, um in ihre Wohngebiete Lohhof/Herzo Base zu kommen.

Viele Autofahrer ignorieren aber die Umleitungshinweise und geraten dann genau in diese Wohngebiete, auch Lkw. „Da müssen wir vielleicht noch nachbessern“, sagte Wilhelm Wölfel, der mit einigen Bedenken auf den nachmittäglichen Berufsverkehr wartet und sich die Lage auch vor Ort noch anschauen will. „Es geht ja, auch darum, dass wir in zwei Wochen das Gleiche noch einmal haben, und dann drei Tage lang.“