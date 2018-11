Bei Eisglätte geriet ein VW Fox am Dienstagabend bei Glatteis auf der Staatsstraße zwischen Oberlindach und Boxbrunn ins Schleudern, schlitterte ins Bankett und überschlug sich. Die 56-jährige Fahrerin wurde in dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der VW Fox wurde völlig zerstört.

Am Dienstag, 20. November, fiel in Herzogenaurach der erste Schnee. Bald war er wieder weg, aber immerhin. Unser Fotograf und eine Leserin zückten schnell genug seine Kamera ...

Als "Einkaufsspaziergang" war die Aktion vom Städtemarketing in Herzogenaurach betitelt. Was abre nicht ganz stimmte - denn zu kaufen gab es an diesem Abend nichts. Aber viel zu bestaunen.