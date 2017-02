Bunt, witzig und akrobatisch: Die 105. Prunksitzung der des Karnevalclubs Herzogenaurach (KCH) war mit Höhepunkten gespickt. So setzte sich Oliver Tissot, bekannt aus "Fastnacht in Franken", pointenreich mit dem Thema StUB auseinander. Show- und Gardetänze des KCH brachten das Publikum zum Staunen und Lachen.

Am 4. Januar 2017 wäre Georg Schaeffler 100 Jahre alt geworden. Der Unternehmer hatte nach dem Krieg in Herzogenaurach die Firma aus kleinen Anfängen zu einer Weltfirma gestaltet. Nun lud die Stadt zu einer Gedenkveranstaltung an dessen Grab.