Poppenhof: "Open Beatz" zum fünften Mal am Start

Electronic-Festival findet wieder im Juli statt - vor 8 Stunden

POPPENHOF - Das Electro-Festival "Open Beatz" geht in die fünfte Runde. Vom 20. bis 23. Juli verwandelt sich die Wiese in Poppenhof wieder in ein gewaltiges Festivalgelände.

Electronic Fans kommen beim "Open Beatz"-Festival voll auf ihre Kosten. © Ralf Rödel



Electronic Fans kommen beim "Open Beatz"-Festival voll auf ihre Kosten. Foto: Ralf Rödel



Die Ankündigung der "Open Beatz-Veranstalter" ist wahrlich überirdisch: Man habe 2016 ein musikalisches Signal ins All gesendet "in der Hoffnung, Kontakt zu außerweltlichen und feierwilligen Wesen herzustellen". Und tatsächlich hätten die Bewohner des fiktiven Planeten Arboa eine Antwort in Form von Kornkreisen zur Erde geschickt. "Diese Zeichen hatten erstaunliche Ähnlichkeit mit dem 'Open Beatz' Festival-Logo. Deshalb startet 2017 eine weitere Mission in Richtung Arboa. Die Crew aus neugierigen Festival-Besuchern wird im All erneut fremde Planeten erkunden", versprechen die Veranstalter.

Bilderstrecke zum Thema Open Beatz Festival in Poppenhof: Tag eins der Megaparty Vier Tage zu elektronischen Klängen abtanzen - beim Open Beatz Festival ist das möglich. Von Donnerstag bis Sonntag wird in Poppenhof so richtig Party gemacht - und zwar auf gleich neun Stages mit über 100 DJs! Die besten Bilder von Tag eins der XXXL-Sause.



Bilderstrecke zum Thema Entspannte Party-Atmosphäre beim Open Beatz Festival Beim Open Beatz Festival bei Herzogenaurach herrschte entspannte Party-Atmosphäre. Auch am zweiten Tag genossen die Besucher vor den Bühnen feinsten Elektro-Sound - oder das gechillte Festival-Dasein auf dem Zeltplatz.



Das Ganze geht vom 20. bis 23. Juli über die Bühne. "Takeoff der Rakete ins All" ist auf dem Festivalgelände in Poppenhof, einem Ortsteil von Herzogenaurach. Damit auch wirklich "intergalaktisch" gefeiert werden kann, werden jetzt schon die mitwirkenden Künstler bekannt gegeben.

Auf der "Mainstage" können sich die Besucher bisher auf folgende Acts freuen: W&W, Nervo, Yellow Claw, Headhunterz, Makj, Tujamo, Will Sparks, Ookay, Bliss, Alison Wonderland, Mashd‘n‘Kutcher und Gigi‘n‘Moro.

Für die "Lakestage" sind bis dato eingecheckt: Boris Brechja, Aka Aka, Tube & Berger, Felix Kröcher, Format B., Adana Twins und Animal Trainer.

Auf der "Third Stage" gibt es 2017 an beiden Tagen die härteren Styles der elektronischen Musik. Hier werden unter anderem Atmozfears, Audiotricz, B-Front, und Wasted Penguinz Fans einheizen.

Tickets für das "Open Beatz"-Festival 2017 gibt es hier.

NN